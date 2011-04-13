Пшонка возмутился, что чиновники крадут деньги у инвалидов

В Генеральной прокуратуре состоялась коллегия, посвященная состоянию соблюдения законов и правозащитной деятельности органов прокуратуры в сфере социальной защиты инвалидов. В заседании приняли участие Председатель Комитета Верховной Рады Украины по делам пенсионеров, ветеранов и инвалидов Валерий Сушкевич, Министр здравоохранения Илья Емец, первый заместитель Министра социальной политики Василий Надрага, и.о. директора Фонда социальной защиты инвалидов Сергей Скорупский, прокуроры АР Крым, областей городов Киева, Севастополя, а также представители центрального аппарата.

Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка в своем выступлении отметил, что инвалидность является социальным явлением, избежать которого не может ни одно общество, сообщает официальный интернет-портал Генпрокуратуры. В Украине эта проблема приобретает особое звучание в связи с постоянным ростом доли этой категории граждан в общей структуре населения.

К сожалению не обеспечивают в полной мере выполнения требований законов относительно защиты прав людей с ограниченными физическими возможностями центральные и местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления, заявил генпрокурор. В частности, в Волынской, Луганской и Херсонской областях даже не разработаны соответствующие региональные программы социальной защиты инвалидов.

Министерством социальной политики не принимаются надлежащие меры к реализации социальных гарантий санаторно-курортного лечения инвалидов. Потребности в финансировании по соответствующей бюджетной программе удовлеторены лишь на 13 процентов.

Одной из причин такого положения в сфере защиты прав граждан с ограниченными физическими возможностями является недостаточное финансирование, сказал Пшонка.

На этом фоне особенное возмущение вызывают факты нецелевого и небрежного использования бюджетных средств, их разворовывания должностными лицами всех уровней.

В прошлом году каждое пятое из возбужденных органами прокуратуры уголовных дел о преступлениях в этой сфере связано с разворовыванием и присвоением государственных средств.

Виктор Пшонка выставил требование принять исчерпывающие меры к обеспечению реализации всей полноты конституционных прав лиц с ограниченными физическими возможностями, поскольку улучшение их положения является стратегическим курсом государственной политики Украины.

По результатам работы коллегии было принято соответствующее решение, направленное на усиление правозащитной деятельности органов прокуратуры в сфере социальной защиты инвалидов.