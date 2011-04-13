Азаров велел Тигипко найти семьи, которые «прячутся» от субсидий

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поставил перед вице-премьер-министром Украины Сергеем ТИГИПКО задачу перейти к системе инициирования назначения субсидий для населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня, открывая заседание Кабинета министров Украины.

«Работу по назначению субсидий по упрощенной процедуре нужно продолжать. Более того, я ставлю министру социальной политики С.ТИГИПКО задачу перейти к системе инициирования назначения субсидий по результатам обследования материального состояния домохозяйств», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, цель этого обследования - выявить семьи, которые должны получать субсидии, но не подали заявления, и сразу же принимать решение о ее назначении, на что местные органы власти имеют право.

«Есть факты, когда люди не подают заявления по тем или другим причинам, чаще всего потому, что не информированы или боятся бюрократической волокиты», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер поручил в течение двух месяцев проверить и проанализировать работу каждого органа социального обеспечения.