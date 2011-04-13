Януковича похвалили за борьбу с коррупцией

В 2010 году Украина достигла весомых успехов в развитии эффективного национального антикоррупционного механизма. К такому выводу пришли специалисты Международной ассоциации антикоррупционных органов. Об этом сообщает пресс-служба Президента.

«Органы правоприменения в Украине достигли выдающихся успехов в противодействии коррупции. Особо следует отметить их последние усилия, сосредоточенные на борьбе с коррупцией на высших уровнях государственной власти. Впервые со времени обретения Украиной независимости к должностным лицам высокого ранга были применены процедуры антикоррупционных проверок и расследований», - говорится в письме Генерального секретаря МААО Е Фенга Президенту Украины Виктору Януковичу.

МААО приветствует открытость и прозрачность, которые обеспечили национальные антикоррупционные органы Украины в ходе соответствующих расследований, отмечается в письме. Ассоциация также высоко оценила привлечение для необходимых финансовых проверок специалистов в сфере государственных финансов, в том числе – известные в мире аудиторские и юридические компании с безупречной репутацией.

Успешное противодействие коррупции на таком уровне - вместе с мероприятиями по возмещению убытков государству, осуществляемое Генпрокуратурой Украины, - является единственной и необходимой гарантией оздоровления государственного механизма, убеждены в Ассоциации.

«Мы полностью поддерживаем провозглашенный Президентом Украины Виктором Януковичем лозунг относительно противодействия коррупции - «Закон един для всех» - и считаем его справедливым», - подчеркнул руководитель Ассоциации.

МААО выразила надежду, что, несмотря на значительные давление и сопротивление, политическое руководство Украины продолжит свой жесткий курс на преодоление коррупции.

«Мы уверены, что руководство национальных антикоррупционных ведомств является достаточно настойчивым, преданным делу и опытным, чтобы выстоять под любым давлением», - отметил руководитель МААО. Он особо поблагодарил за активное участие в работе Ассоциации Генеральную прокуратуру Украины и Украинскую ассоциацию прокуроров.

«Примите наши самые искренние пожелания успехов в Вашей деятельности на благо народа», - отмечается в письме.

Справка: Международная ассоциация антикоррупционных органов была основана в 2006 году. На сегодня МААО - первая международная ассоциация, членами которой являются антикоррупционные ведомства из разных стран и регионов мира. На Четвертую Ежегодную конференцию и Общее заседание МААО в ноябре 2010 года собралось свыше 700 участников из более чем 140 стран мира.

Среди основных задач МААО - содействие эффективному утверждению Конвенции ООН против коррупции. Украина ратифицировала эту Конвенцию 18 октября 2006 года.