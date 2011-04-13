Польский премьер сегодня встретится с Януковичем и Азаровым

Глава польского правительства Дональд ТУСК завтра посетит Украину с однодневным рабочим визитом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе польского премьера, Д.ТУСК в ходе визита встретится с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ.

„Встреча главы польского правительства с украинскими политиками будет посвящена, в частности, теме европейских устремлений Украины”, - отметили в пресс-службе.

Стороны планируют обсудить перспективы подписания украинской властью соглашения об ассоциации и создании зоны свободной торговли с Евросоюзом.

В Киеве Д.ТУСК также примет участие в V заседании Украинско-польского межправительственного комитета по подготовке и проведению Евро-2012.

Согласно сообщению, на заседании планируется обсудить вопросы безопасности, инфраструктуры и общего позиционирования Польши и Украины.

Представитель пресс-службы сказал корреспонденту УНИАН, что по итогам визита не планируется подписание других документов, кроме протокола заседания комитета по Евро-2012.

Он также сообщил, что Д.ТУСК не планирует проводить встречу с бывшей главой правительства, а ныне лидером оппозиционной партии Юлией ТИМОШЕНКО.

Справка УНИАН. Правительства Польши и Украины создали комитет по Евро-2012 в 2008 году для координации усилий в подготовке и проведении европейского футбольного чемпионата.

Последнее заседание комитета, во время которого стороны подписали “дорожную карту” подготовки к еврочемпионату, состоялось в сентябре 2010 года в Варшаве.