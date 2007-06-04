На ”угрожающих” выборах Мороз не будет прятаться за Януковича

Социалистическая партия Украины, вероятнее всего, самостоятельно будет принимать участие в избирательной кампании в случае проведения досрочных выборов в Верховную Раду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил Председатель Верховной Рады Украины, лидер СПУ Александр МОРОЗ.

«Если выборы будут проведены на юридически обоснованном и правовом основании, то, скорее всего, Социалистическая партия Украины будет идти на выборы самостоятельно», - сказал А.МОРОЗ.

При этом он не исключил, что может рассматриваться и вопрос блокирования с другими политическими силами. «Мы можем рассматривать и другие варианты. Но до этого времени мы пока таких вопросов не рассматриваем», - сказал председатель Соцпартии.

Вместе с тем Мороз считает, что проведение любых выборов несет определенную угрозу единству Украины.

«Любые выборы - досрочные, очередные - они несут определенную угрозу единству Украины», - сказал А.МОРОЗ.

Он подчеркнул, что такая опасность действительно существует. При этом председатель ВР отметил, что оснований говорить об этом достаточно. В то же время А.МОРОЗ не навел ни одного обоснования своего заявления.