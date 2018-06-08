Цена избирательного компромисса: чем заплатит Украина

Итак, компромисс, наконец, реализован. В пятницу вечером Верховная Рада внесла изменения в закон о выборах, подрихтовав законодательную базу проведения внеочередных выборов в парламент. А также изменения к закону о госбюджете-2007, тем самым подведя и финансовую базу избирательной кампании. Судя по тому, в каком тоне депутаты обсуждали оба документа, по бесконечным перерывам, которые объявлялись в тот день, по взаимным обвинениям и просьбам к оппонентам не закатывать истерики в парламентском зале, компромисс дался нелегко.

Виктор Ющенко подписал изменения к закону о выборах в тот же день, так сказать с пылу с жару. И такая крайне нетипичная для секретариатов Верховной Рады и Президента оперативность – также своеобразная цена компромисса. Очевидно, каждая из сторон до последнего опасалась, как бы другая не передумала. Однако, этот подводный камень страна счастливо миновала.

Теперь осталось понять, чем имено придется заплатить Украине за реализованный на высшем уровне компромисс.

Четыре основные причины, по которым ломались копья в сессионном зале, взял на себя труд сформулировать Николай Онищук из Нашей Украины. Это:

50% явка избирателей. Если ее не будет, выборы считаются недействительными, и будет назначен “второй тур” – повторные досрочные выборы в ВР. Исключение из избирательных списков тех граждан, которые за 3 дня до выборов не вернулись в Украину из-за границы. Голосование на дому. А именно исключение из закона положения о том, что такое право должно подтверждаться официальным документом о невозможности самостоятельно передвигаться. А также изъятие из закона о выборах права партии исключать из своих списков «хвосты» - то есть кандидатов без мандата - прошедших по списку, но еще не попавших на «проходные места» в парламенте.

Пройдемся по пунктам.

50% порог явки

Аргументы оппозиции и Виктора Ющенко (в «ретрансляции» Зварыча) сводились к тому, что это – недемократическая процедура, и уж если идти по такому пути, то избирательное право, вообще говоря, из права следовало бы превратить в обязанность. На это представители коалиции возражали, что такая норма (50-процентная явка в первом туре) уже содержится в законе о выборах Президента Украины. Что «второй тур» парламентских выборов, в соответствии с предложенной редакцией, будет считаться состоявшимся, независимо от того, сколько народу придет на участки. И задавали риторические вопросы вроде «неужели вы считаете выборы ВР менее важными, чем выборы Президента?»

Но, несмотря на то, что вокруг этого пункта разгорелась едва ли не самая напряженная полемика, для среднестатистического гражданина Украины введение такого ограничения не означает ничего кроме перспективы расставания госбюджета не с одной «энной» суммой, а с двумя. Единственное, что к этому можно добавить, так это то, что существует, возможно, более логичный способ установить, испытывает ли население интерес к обновлению депутатского корпуса, или нет. Скажем, прописать в законе, что если на участки явилось менее 20-30% списочного состава избирателей, тогда ну их на фиг, эти выборы. Сделаем вид, что ничего не было.

Как вовремя вернуться из загранпоездки

Вообще говоря, эта проблема состоит из двух частей. Первая: изменения к закону о выборах обязывают пограничников за три дня до голосования передавать данные по отсутствующим в стране гражданам для уточнения избирательных списков. То есть, те, кто хочет проголосовать, должны будут заранее учитывать это, определяя сроки поездки. Но основная беда не в этом. Закон Украины об информации относит сведения о перемещениях граждан к личным данным человека, которые нельзя собирать, хранить и передавать кому бы то ни было без личного согласия «объекта», либо специального разрешения на подобную деятельность. Фактически речь дет о нарушении права личности на конфиденциальные данные. Готовы ли мы поступиться этим, ради того, чтобы уменьшить число возможных подозрений в фальсификации выборов?

Вторая часть: проголосовать можно и за границей. Но этим правом могут воспользоваться лишь те граждане, которые стоят на консульском учете. В то же время ни для кого не секрет, что отечественные хитромудрые гастарбайтеры специально не сообщают о себе в консульства страны пребывания. Чтобы избежать требований легализовать трудовые договора. И соответственно открутиться от уплаты налогов родной державе. Для этой категории граждан принятие изменений к закону о выборах фактически означает превращение избирательного права в избирательную привиллегию. За которую придется платить отказом от утаивания налогов. Сказать, что такое положение дел в корне несправедливо, как-то язык не поворачивается. Хотя возможны разные мнения.

Уважаемая комиссия! Приходите в гости…

Право голосовать на дому для людей с ограниченными возможностями перемещаться самостоятельно – неизменный атрибут всех околовыборных дискуссий еще со времен президентской кампании 2004-го. При этом нельзя не отметить, что ни одного серьезного аргумента кроме подозрений в том, что члены комиссии склоняют пожилых людей ставить «галочки» в нужных «окошках» противники выездного голосования не выдвинули. Можно подумать, что агрессивная предвыборная агитация, которой накануне выборов занавешено все – от телеканалов до заборов - ни к чему больного человека не склоняет, а наоборот дает ему возможность без назойливого жужжания в уши спокойно занять свою позицию. Да еще при выездном голосовании обязательно присутствуют наблюдатели. Так что особо подозрительным партиям остается лишь позаботиться, чтобы в число их наблюдателей черт знает кто не попадал.

Отмена же унизительного требования рысить по поликлиникам, Собесам, органам опеки и прочая и прочая, чтобы получить официальную справку о (только вдумайтесь!) физической невозможности дойти до избирательного участка, думается, заставит вздохнуть с облегчением многих людей с ограниченными возможностями.

Хотя нельзя не признать, отряды «пионеров», что в некоторых восточных областях занимались «доставкой к урнам» малоподвижных граждан, несколько оживили последние два избирательных процесса. Особенно сообщения о том, какие «транспортные средства» для этого использовались ввиду нехватки носилок (ну, не просто в наших широтах найти свободные носилки). Вплоть до снятых с петель дверей!

Отрезать хвост? Во-во! По самую голову

Оппозиция яростно возражала против исключения из закона о выборах права политической партии на «обнуление» списка кандидатов, еще не получивших депутатские мандаты. Коалиция, в свою очередь, возражала, что, «отрезав хвост», инициаторы такой идеи сами себя лишают «скамейки запасных». На случай, если один или несколько нардепов уйдут, скажем, на работу в правительство, и их окажется некем заменить. Дошло до того, что Иосиф Винский, уже не социалист, но еще не бютовец (так он сам говорил, объясняя, почему не написал вместе с фракцией Тимошенко заявление о сложении депутатских полномочий), заявил, что оппозиция может ведь и «прикинуть» число своих проходных мест, и просто составить список соответствующей длинны, поставив коалицию перед фактом.

И, как это ни странно, ни сторонникам, ни противникам идеи изъятия этого пункта не пришло в голову, что право партии «обнулять» список может быть расценено как прямое нарушение Конституции. А именно права гражданина Украины избираться, быть избранным и принять полномочия народного депутата. Само собой разумеется, что это право может быть делегировано партии, блоку и так далее. Но только самим гражданином, а уж никак не законом о выборах. Так что в этом случае «проигрыш» оппозиции, наверное, к лучшему. С точки зрения демократии, разумеется.

Теперь немного о других особенностях свежепринятых изменений. О них в парламенте говорилось мало, либо не говорилось вообще.

Открепительныеудостоверения. На досрочных выборах их не будет. Вообще никаких, и ни у кого. С одной стороны это – минус возможные обвинения в организации «каруселей». С другой – минус возможность проголосовать для командировочных. И до составления Государственного реестра избирателей, куда будут внесены данные о месте фактического проживания людей, а не о месте регистрации – для всех, кто работает в пределах страны, но вдали от дома.

Подсчет по «остаточному принципу». Территориальные избирательные комиссии и, соответственно, Центризбирком согласно требований нового закона обязаны установить результаты голосования и выборов вообще, независимо от того, на каком количестве участков выборы признаны недействительными. Скажем, в результате того, что необратимо испорчены более 20% бюллетеней (в старой редакции было 10%). Скорее всего в реальной жизни этот пункт большого значения иметь не будет. Однако, сохраняется опасность установления итогов выборов по результатам голосования, допустим, на 10-15% участков. Если кому-то придет в голову организовывать массовые поджоги избирательных урн.

«Размножение» избирательных участков. Центризбиркому предоставлено право формировать новые избирательные участки по «мотивированным представлениям окружных избирательных комиссий». С одной стороны, вроде бы разумная мера. Численность населения на отдельно взятой территории – величина непостоянная. С другой – это положение дает явно видимые основания обвинять политических противников в попытках фальсификации путем внесения в списки «мертвых душ», либо наоборот, исключения из списков целых улиц и микрорайонов. Это мы уже один раз проходили. Как-то больше не хочется.

И опять чехарда со списками. Сразу же надо сказать, что разработчики законопроекта честно пытались учесть все ранее возникавшие претензии. Но хотели как лучше, а получилось как всегда. Итак, «черновой» список избирателей (на основании данных за прошлые выборы) ЦИК утверждает уже на пятый день с начала гонки. За месяц до голосования туда вносятся изменения по данным МВД, Минюста и органов исполнительной власти с учетом всех убывших-прибывших, умерших, достигших 16-летия и так далее. Пока что все нормально. А далее начинается винегрет. За 18 дней до дня голосования списки в двух экземплярах подписываются членами рабочей группы, представителями местной власти и передаются в окружные избиркомы. За 17 дней списки доступны для всеобщего обозрения на участках, и в них можно вносить изменения по заявлениям граждан. Но не позднее, чем за три дня до выборов!

То есть, окончание времени относительно «ненапряжного» исправления личных данных в списке совпадает со сроком подачи Погранслужбой данных о людях, которые находятся за пределами Украины.

Если человек успевает вернуться в страну за 2 дня до голосования – он еще может отстоять в суде свое право найти собственную фамилию в избирательном списке. Тем же, кто вернется позже, фактически предложат повременить с реализацией избирательного права до следующей возможности. Очень жаль, что, пускай не все, но часть жителей Украины опять будет вынуждена доказывать, что они – не верблюды.

И напоследок стоит упомянуть предложение социалиста Сергея Кузьменко, высказанное уже через полтора часа после начала дискуссии (что само по себе дает некоторое представление о ее накале и содержательности). Идея – не нова, но не утратила от этого оригинальности. Обязать кандидатов в нардепы вместе с другими документами предоставлять справку о психическом здоровье. Нардеп заметил, что помимо прочих соображений, этого требуют правила допуска к государственной тайне, на что имеют право депутаты. К сожалению, мнение господина Кузьменко не нашло поддержки. Ни у коалиции, ни у оппозиции. А жаль, жаль…

Елена Перегуда