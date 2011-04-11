Кучма предлагает «кое-кому» взять долю ответственности за смерть адвоката

Экс-президент Украины Леонид КУЧМА отмечает, что новость о смерти одного из его адвокатов Михаила КИСИЛЕВИЧА поразила его, как сообщение о землетрясении в Японии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.КУЧМА сказал сегодня в интервью журналистам у входа в Главное следственное управление Генпрокуратуры Украины.

«Это для меня было, как сообщение о землетрясении в Японии. Я даже вторую таблетку, перед тем как ехать сюда, принял», - сказал Л.КУЧМА, отметив, что знает М.КИСИЛЕВИЧА уже 6 лет. «Работали, так сказать, вместе», - добавил экс-президент.

«Кроме того что он профессиональный адвокат, он еще просто очень хороший человек. Он за это время стал для меня очень близким. А в это трудное время как раз проверяется, кто друг, кто враг, кого просто ввели в заблуждение, а кто просто пустое место», - отметил он.

По словам Л.КУЧМЫ, М.КИСИЛЕВИЧ «переживал за всё происходящее сейчас вокруг него.

«Наверное, не меньше, чем я, особенно, когда видел такие профессиональные казусы в проведении следствия. Это нас очень возмущало, поэтому я думаю, пусть кое-кто и на себя возьмет определенную часть ответственности за то, что этого прекрасного человека не стало», - подчеркнул экс-президент.

Как сообщал УНИАН, адвокат Л.КУЧМЫ М.КИСИЛЕВИЧ умер сегодня ночью.

Согласно предварительным данным, у М.КИСИЛЕВИЧА произошел сердечный приступ. Ему были около 60 лет.