Симоненко прочит серьезные баталии в Верховной Раде

Лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО убежден, что в Верховной Раде возникнут "очень серьезные баталии" вокруг вопроса продажи земли.

В эфире программы "Большая политика” на телеканале “Интер” в пятницу вечером он сказал, что подтверждением является то, что в настоящее время приватизировано почти 90% промышленности, но госбюджет получил за все эти годы лишь 5-6 млрд. долларов.

"Поэтому надеяться на то, что от продажи земли получит бюджет, я бы вообще предложил не задумываться, потому что она уже сейчас распределена, и ни один олигарх не будет платить за нее денежные средства, а будет ее за бесценок забирать", - добавил П.СИМОНЕНКО.

Он выразил убеждение, что продажа земли приведет к резкому падению производства продуктов питания, к росту цен на эти продукты и пр. "Мы должны четко понимать, какие последствия этого будут. Эта реформа - продажи земли – обязательно уничтожит фермеров", - отметил лидер КПУ.