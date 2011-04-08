Евродепутат: Янукович заявлениями о Таможенном союзе хочет выиграть время

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявлениями о сотрудничестве украинской власти с Российской Федерацией в рамках Таможенного союза на самом деле пытается выиграть время, чтобы завершить переговоры о создании зоны свободной торговли с Евросоюзом.

Такое мнение корреспонденту УНИАН выразил депутат Европейского парламента Павел КОВАЛЬ.

Политик назвал поручение вице-премьеру Андрею КЛЮЕВУ вести переговоры о создании зоны свободной торговли с ЕС „четким сигналом” намерения украинской власти завершить их до конца этого года.

„По-моему, ЯНУКОВИЧ сейчас играет на время с россиянами, показывая разные варианты возможностей, но реально старается завершить переговоры относительно соглашения об ассоциации (главной частью которого должен быть договор о зоне свободной торговли – УНИАН)”, - сказал депутат, который представляет в Европарламенте Польшу.

П.КОВАЛЬ отметил растущий натиск россиян, заметив, что сейчас тяжело однозначно сказать, решит ли Украина, как сейчас декларирует власть, интегрироваться с Евросоюзом, или вступит в Таможенный союз.

„Он (ЯНУКОВИЧ), фактически, в сложной ситуации”, - сказал евродепутат.

Он заметил, что до конца этого года станет ясно, какой выбор сделает власть Украины.

„Думаю, до последнего момента это будет „переговорный фильм ужасов”, как это часто бывает в такого типа переговорах”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля В.ЯНУКОВИЧ заявил, что Украина хочет сотрудничать с Таможенным союзом по схеме “3+1”.

«Считаю, что последующее развитие отношений с Таможенным союзом будет опираться на новую договорную базу относительно соглашений о свободной торговле и возможном пакетном соглашении о сотрудничестве по формуле «3+1», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что евроинтеграционный курс не будет мешать развитию стратегического партнерства Украины с РФ.