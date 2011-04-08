Янукович будет спасать «особое место»

Региональная политика будет одной из приоритетных для власти. Это Президент Украины отметил во время заседания Совета регионов.

Говоря об усилии власти в этом направлении, Президент отметил, что вчера подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования управления землями на территории Автономной Республики Крым».

“Данный закон – первая ласточка. Он значительно увеличивает полномочия крымской власти... Для меня это принципиальная позиция, и не только по отношению к Крыму”, – цитирует Президента его официальный сайт.

Виктор Янукович отметил, что Крым – “особое место”, следовательно подход к развитию АРК должен быть соответствующим".

“Такого региона больше нет. И мы будем создавать определенные условия для его развития, потому что иначе этот регион погибнет”, – отметил Виктор Янукович, заметив, что нужно делать все необходимое, чтобы “дать Крыму возможность услышать свою силу”.

"И дальше мы будем двигаться таким же образом и по другим регионам", - подчеркнул глава государства.