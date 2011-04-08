Ефремов: Члены правительства разговаривают с пустыми стульями

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ считает, что нужно внести изменения в Регламент Верховной Рады в части присутствия членов правительства во время Часа вопросов к правительству.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании парламента.

А.ЕФРЕМОВ подчеркнул, что «практически в полном составе сегодня пришло правительство, кроме тех людей, которые в командировках либо занимаются какими-то служебными неотложными вопросами». «При этом члены правительства и те, кто выступает с трибуны, разговаривают с пустыми стульями, которые находятся в зале», - добавил депутат.

Поэтому, по его мнению, целесообразно было бы скорректировать Регламент ВР «именно в пользу государства, а не в пользу отдельных людей, которые свое честолюбие здесь удовлетворяют, а на самом деле их не интересует то, что происходит в зале, и то, что говорит правительство».

Все это А.ЕФРЕМОВ сказал после реплики народного депутата из фракции «БЮТ-Батьківщина» Сергея САСА о том, что наметилась позитивная тенденция, и члены правительства, выполняя норму Регламента, присутствуют во время Часа вопросов к правительству по пятницам. В тоже время он добавил, что не все члены правительства выполняют эту норму.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Адам МАРТЫНЮК также отметил позитивную тенденцию в этом вопросе. При этом он добавил, что отсутствие части членов правительства связано, в частности, и с виной народных депутатов. По его словам, частично «виноваты мы с вами, поскольку сейчас в кулуарах группы депутатов работают с министрами, и каждый решает проблемы избирателей своего округа». В то же время первый вице-спикер сказал, что это тоже хорошая тенденция.