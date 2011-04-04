Убитого депутата "Батькивщины" похоронят в Чечне

Убитого в Хмельницкой области депутата областного совета от ВО “Батькивщина”, влиятельного бизнесмена Адама Яхиева похоронят на его Родине - в Чечне.

Как передает корреспондент УНИАН, вчера, 3 апреля, в Каменце-Подольском состоялось прощание с А.Яхиевым. Сейчас тело погибшего семья повезла в Чечню Российской Федерации, где планируют похоронить возле его отца.

Как сообщал УНИАН, В Хмельницкой области в ночь на 2 апреля убит депутат Хмельницкого областного совета от "Батькивщины", известный в области бизнесмен А.Яхиев.

По словам председателя Хмельницкой областной организации ВО "Батькивщина", народного депутата от БЮТ Василия КРАВЧУКА, "убийство произошло в собственном доме депутата облсовета. Он убит из 9-миллиметрового оружия”. “Одна из версий - это сведение отношений и бизнес-интересов", - отметил он.

В.КРАВЧУК сообщил, что в субботу, 2 апреля, должно было состояться собрание акционеров ОАО "Адамс", генеральным директором которого был А.Яхиев.

По факту убийства депутата возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).