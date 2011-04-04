Правительство готовится списать миллиардные долги олигархов?

Правительство подготовило законопроекты, которыми предлагается списать долги частных компаний за потребленный газ и электроэнергию перед «Нафтогазом» и Госбюджетом.

Соответствующие законопроекты внес народный депутат Партии Регионов Александр Пеклушенко.

Об этом, как сообщает сайт «Батькивщины», заявил член фракции "БЮТ-Батькивщина" Андрей Павловский.

«Согласно законопроекта №8284 предлагается списать 35 млрд. грн. перед государственной компанией «Нафтогаз», а закономпроектом № 8285 - 26 млн. грн.. долга перед государственным бюджетом Украины», - сообщил нардеп БЮТ.

По его словам, такое предложение Партии Регионов выглядит особенно цинично.

«С 1 апреля большинство граждан Украины будут платить на 15 % больше за электроэнергию, в то время как компаниям известных олигархов спишут миллиарды средств», - заметил Павловский.

По его мнению таким образом власть демонстрирует обычное вымогательство по отношению к обычным украинцам.

«По инициативе нынешней власти подготовлен мораторий на взыскание пени за несвоевременную уплату тарифов ЖКХ, вплоть до изъятия квартиры должника, если сумма долга будет большой. И пока люди задолжают какие-то копейки, то олигархам ПР и президент Янукович списывают целые миллиарды», - возмутился Павловский.

По его словам, с таким избирательным подходом в Украине всегда будет дефицит в госбюджете и Пенсионном фонде.