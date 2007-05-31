Парламент сегодня принял 11 законов, необходимых для вступления Украины в ВТО

Верховная Рада сегодня приняла 11 законов, необходимых для вступления Украины во Всемирную торговую организацию.

Как передает корреспондент УНИАН, за все соответствующие законы в полном составе не голосовала фракция КПУ, а также, за некоторыми исключениями, фракция СПУ.

Как сообщал УНИАН, принятие законов, необходимых для вступления Украины в ВТО, было предусмотрено достигнутой 27 мая договоренностью между Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и председателем ВР Александром МОРОЗОМ.