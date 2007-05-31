Верховная Рада не поддержала изменения в регламент о формировании коалиции

Парламент не поддержал проект постановления «О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, “за” это постановление проголосовал 161 из 426 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Проектом постановления предусматривалось, что народный депутат входит в состав депутатской фракции политической партии (избирательного блока политических партий), по избирательному списку которой (какого) он избран народным депутатом.

Также проектом постановления определенно, что коалиция формируется исключительно депутатскими фракциями, образованными в порядке, предусмотренном регламентом, на протяжении одного месяца со дня открытия первого заседания новоизбранной ВР, или на протяжении одного месяца со дня прекращения деятельности предыдущей коалиции.

Документом предусмотрено, что не допускается включение в состав коалиции народных депутатов, не входящих в состав депутатских фракций, которые сформировали эту коалицию, а также тех народных депутатов, которые по решению соответствующей депутатской фракции исключены из состава фракции.

Также предусмотрено, что деятельность коалиции прекращается в случае досрочного прекращения полномочий ВР соответствующего созыва.