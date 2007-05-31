Печерский суд поставил Тимошенко в сложное положение

Блок Юлии Тимошенко намерен в апелляционном суде обжаловать решение Печерского районного суда столицы, которым Центральной избирательной комиссии запрещается обнулять избирательный список БЮТ.

Об этом сегодня в интервью корреспонденту УНИАН сообщил народный депутат, член фракции БЮТ Андрей ШКИЛЬ.

Он отметил, что в соответствии с законодательством, БЮТ имеет право на протяжении 6 дней обжаловать решение после его принятия судом. В связи с этим А.ШКИЛЬ не исключил, что эту апелляцию блок подаст уже сегодня. «Скорее всего, блок уже сегодня направит соответствующее обжалование», - сказал А.ШКИЛЬ.

Как сообщалось, Печерский районный суд Киева восстановил избирательный список Блока Юлии Тимошенко. В частности, 29 мая суд отменил постановление ЦИК от 30 апреля об аннулировании избирательного списка БЮТ. Таким образом, план роспуска Верховной Рады путем сложения полномочий депутатами оппозиционных фракций оказался под угрозой срыва.

Как следует из постановления Печерского райсуда, решение съезда БЮТ оспорил депутат Черкасского облсовета, член партии "Батькивщина" Александр ВЕТРОВ (№ 272 в списке кандидатов в народные депутаты на выборах 26 марта 2006 года), - сообщает газета «Коммерсант в Украине» (№ 87 от 31.05.2007). Подачу своего иска кандидат в народные депутаты объяснил тем, что постановление ЦИК "затрагивает его интересы и нарушает его законные права". В то же время, главным основанием для отмены постановления ЦИК стало нарушение комиссией сроков принятия решения об "обнулении" списков БЮТ из-за продолжительного отсутствия кворума.