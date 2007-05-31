Коалиция сорвала пакт ”Ющенко - Янукович”, что дальше?

Фракция БЮТ выступает за возобновление переговоров с представителями коалиции относительно выполнения задач, которые были определены в заявлении Президента, премьер-министра и председателя Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в интервью журналистам народный депутат Украины Иосиф ВИНСКИЙ (БЮТ).

По его словам, коалиция пошла «на откровенный срыв договоренностей». Теперь является действующим указ Президента о досрочном роспуске ВР Украины, и необходимо продолжение переговоров, подчеркнул И.ВИНСКИЙ.

В то же время он отметил, что выборы 24 июня провести невозможно, поскольку в результате достигнутых договоренностей были отозваны все документы из ЦИК.

И.ВИНСКИЙ отметил то, что все-таки должны быть достигнуты четкие договоренности относительно необходимости принятия законопроектов, которые предусматривались заявлением.

По его словам, необходимо сделать все, чтобы была подготовлена законодательная база для проведения досрочных парламентских выборов 30 сентября.

Как сообщалось, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО приостановил действие своего указа о роспуске ВР V созыва на два дня для принятия законопроектов, и этот срок истек сегодня в 24 часа.

Между тем Верховная Рада не успела принять законопроекты, необходимые для проведения внеочередных парламентских выборов 30 сентября.