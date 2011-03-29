Началась бессрочная акция протеста «Верни себе Украину!»

Сегодня вечером в Сумах на пешеходной улице Соборной в центре города состоялся митинг в рамках стартовавшей бессрочной акции протеста «Верни себе Украину!».

Как передает корреспондент УНИАН, в мероприятии взяли участие около тысячи сумчан, многие из которых держали в руках плакаты с протестными лозунгами, а также государственные флаги Украины.

Организатором акции выступил Общественный совет Сумщины.

Выступающие на митинге подчеркивали, что действующая власть привела к обнищанию народа вместо обещанного улучшения жизни «уже сегодня», а ее «репрессивные» реформы направлены на «катастрофическое» ухудшение благосостояния простых людей.

Также на митинге был зачитан текст письма к сумчанам лидера «Народной самообороны» Юрия ЛУЦЕНКО, который поддержал акцию «Верни себе Украину!».

Кроме того, на митинге выступил его брат Сергей ЛУЦЕНКО, призвавший сумчан обратиться к жителям других регионов страны с просьбой начать в своих областях подобные акции.

«Прошу вас забыть сейчас о своей партийности и объединиться в это время под единым государственным флагом Украины», - сказал С.ЛУЦЕНКО, пригласив всех сумчан прийти и в последующие дни на продолжение бессрочной акции.

На митинге выступил также народный депутат Украины Юрий ГРЫМЧАК, который призвал сумчан не бояться действующей власти, а открыто заявлять о своих требованиях. По его словам, нынешняя власть сама боится народа.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Координационном совете общественности Сумщины, начиная с 30 марта в Сумах в форме флэш-мобов пройдут акции протеста против действий нынешней власти. Так, в частности, первая из акций под названием «Последняя рубашка» пройдет под зданием городской налоговой инспекции. Еще две – «АнтиТабачник» и пикетирование пенсионного фонда - соответственно 31 марта и 1 апреля.

Как сообщал УНИАН, 22 марта в Сумах представителями общественных, профсоюзных, предпринимательских, молодежных организаций и промышленных предприятий создан Координационный совет Сумщины для проведения акций протеста против «антинародных» действий нынешней власти.

Координационный совет призывает граждан Украины присоединиться к бессрочной акции протеста «Верни себе Украину!», чтобы заставить власть вернуться к проблемам простых граждан и служить народу.

К таким действиям активистов побудили следующие социальные явления: постоянный рост цен на электроэнергию, воду, тепло, газ, существенное повышение цен на самые необходимые продукты, в частности, гречку, муку, масло. Также они выступают против повышения пенсионного возраста, предусмотренного пенсионной реформой, массового

закрытия больниц и фельдшерско-акушерских пунктов в рамках “медицинской реформы”, “образовательной реформы”, которая «лишает наши села школ вообще, а города остаются без украинских школ».