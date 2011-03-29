Суд в очередной раз отказался освободить Валерия Иващенко

Печерский районный Суд Киева в очередной раз отказался освободить из-под ареста под подписку о невыезде бывшего временно исполняющего обязанности министра обороны Украины Валерия ИВАЩЕНКО, отклонив, таким образом, ходатайство его адвокатов.

Об этом УНИАН сообщил адвокат В.ИВАЩЕНКО Борис НЕЧИПОРЕНКО.

По его словам, учитывая это, и также тот факт, что на предыдущем заседании суда заранее были распланированы даты судебных заседаний, адвокаты считают, что суд действует предвзято, из-за чего они заявили отвод всей судебной коллегии в составе трех судей. Впрочем, и это ходатайство судом не было удовлетворено.

В то же время, как отметил Б.НЕЧИПОРЕНКО, суд удовлетворил ряд других ходатайств адвокатов В.ИВАЩЕНКО, среди которых - вызов в суд определенных дополнительных свидетелей и истребование ряда документов, которые могут служить доказательствами по делу.

Как сообщал УНИАН, Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры 20 августа 2010 г. было возбуждено уголовное дело в отношении В.ИВАЩЕНКО за ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

В отношении В.ИВАЩЕНКО избрана мера пресечения – взятие под стражу.

1 ноября 2010 года Генпрокуратура завершила расследование уголовного дела.

В.ИВАЩЕНКО и арбитражный управляющий государственного предприятия Минобороны «Феодосийский судомеханический завод» Г. обвиняются в служебных злоупотреблениях и пособничестве в незаконном отчуждении имущества во время санации завода.