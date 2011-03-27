Ющенко пришел на церемонию интронизации нового главы УГКЦ

В Киеве в храме Святого Воскресения состоялась церемония интронизации нового главы Украинской греко-католической церкви Святослава ШЕВЧУКА.

Как передает корреспондент УНИАН, в торжественной литургии приняли участие священники из всех епархий Украинской греко-католической церкви, иерархи, митрополиты и епископы, а также епископ УПЦ Московского патриархата ИЛЛАРИОН и епископ УПЦ Киевского патриархата ЕВСТРАТИЙ (ЗОРЯ). В конце богослужения в храм прибыл Патриарх УПЦ Киевского патриархата ФИЛАРЕТ.

Также на церемонии присутствовали бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО с супругой Екатериной ЮЩЕНКО, заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН, посол США в Украине Джон ТЭФФТ.

Как сообщал УНИАН, 25 марта Папа Римский БЕНЕДИКТ XVI утвердил просьбу о подтверждении выбора, направленную владыкой Святославом ШЕВЧУКОМ, которого 23 марта Синод епископов УГКЦ канонично избрал Верховным архиепископом Киево-Галицким.

Владыка С.ШЕВЧУК родился 5 мая 1970 года в городе Стрый Львовской области. До избрания он был Апостольским администратором епархии Покрова Пресвятой Богородицы в Буэнос-Айресе (Аргентина).