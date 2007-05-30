Если до 16.00 спорные вопросы не согласуют, НУ в Раду не вернется

«Если до 16.00 рабочая группа не согласует спорные вопросы по поводу организации выборов, фракция «Нашей Украины» не придет больше в парламент, а 31 мая депутаты сложат свои мандаты», - заявила «Сегодня» депутат от НУ Ксения Ляпина.

Политики до сих пор не могут договориться о том, нужно ли вводить минимальный барьер явки избирателей и императивный мандат.

Депутат от НУ Ксения Ляпина уверена, что президент не станет продлевать срок приостановки указа о досрочных выборах, и последующие заседания ВР будут незаконными. Насчет даты внеочередных выборов Ляпина заявила, что раз политики договорились о 30 сентября, так тому и быть. А если Рада не успеет внести все изменения в законодательство, то выборы пройдут по нынешним законам.

Ксения Ляпина также сказала, что нашеукраинцы знали о сегодняшних переговорах в Секретариате президента еще в 8.00, потому и не пришли в зал заседаний.