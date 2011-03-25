Русские организации Украины просят Россию помочь в создании партии

Представители русских движений в Украине просят российских политиков посодействовать в создании и финансировании своей партии в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН в РФ, об этом шла речь в ходе круглого стола в Государственной думе РФ на тему: «О русском и русскоязычном движении Украины».

«Я уверен, что в сроки в пределах 5 лет в Украине будет создана единая организация российских соотечественников. И влиятельная единая пророссийская партия – истинная, настоящая, а не та, которая использует пророссийские лозунги в период выборной кампании. При этом мы рассчитываем на вашу помощь, на помощь России», - сказал глава «Русской общины Крыма» Сергей ЦЕКОВ.

Также заместитель председателя совета ВОО «Правозащитное общественное движение «Русскоязычная Украина» Руслан БОРТНИК (глава движения – депутат от Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО - УНИАН) заявил, что Украина нуждается в «огромной большой российской партии».

По его словам, эта партия должна получить достаточное финансирование. «Давайте говорить откровенно – получить достаточное финансирование в условиях Украины, от украинских бизнесменов, практически невозможно. Эти источники финансирования необходимо искать где-то еще или новые источники», - заявил А.БОРТНИК.

Он считает, что русское движение может выжить в Украине только благодаря большой русской партии, которую, хотя бы как партию Олега ТЯГНИБОКА ВО «Свобода», должны поддерживать 3-5% населения, и она должна пройти в парламент.

В свою очередь, первый заместитель председателя Верховного Совета Крыма Константин БАХАРЕВ считает, что русское движение в Украине должно в союзе с партией власти отстаивать права русскоязычного населения, а также бороться с попытками фальсификации украинской истории. «Русское движение должно быть своего рода заградотрядом для самой Партии регионов: обозначив свои позиции, отступление за которые невозможно и неприемлемо ни при каких обстоятельствах», - заявил он.