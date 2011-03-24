Если бы выборы в ВР состоялиь в ближайшее время (опрос)

На сегодняшний день лидером президентского рейтинга с показателем 22% является Виктор ЯНУКОВИЧ, рейтинг Юлии ТИМОШЕНКО составляет 13,3% и замыкает тройку лидеров Арсений ЯЦЕНЮК с 8,9%.

Такие результаты исследования общественного мнения населения получила компания Research & Branding Group в рамках определения оценки социально-политической и экономической ситуация в Украине.

В пресс-релизе, представленном на сайте Research & Branding Group, также сообщается:

- на сегодняшний день 2/3 украинцев (64%) не удовлетворены, а треть (33%) – удовлетворены жизнью, которую они ведут;

- на сегодняшний день 70% жителей страны оценивают экономическое положение Украины как в целом плохое, а 27% - как среднее и хорошее;

- по сравнению с декабрем 2010 года число респондентов, оценивающих экономическое положение страны как хорошее и среднее, сократилось на 9%.

Кроме того, исследования показали, что на сегодняшний день политическую ситуацию в Украине считают стабильной только 14% украинцев, тогда как 51% - каждый второй – придерживается противоположной точки зрения. В то же время по сравнению с февралем текущего года число украинцев, негативно оценивающих политическую ситуацию в стране, сократилось на 7%.

Что касается личного рейтинга (оценки деятельности) ведущих украинских государственных деятелей и политиков, то он на сегодняшний день не имеет позитивного баланса (преобладания позитивных оценок над негативными). Показатели позитивных оценок деятельности политиков, по версии Research & Branding Group, следующие: В.ЯНУКОВИЧ - 26%, Сергей ТИГИПКО - 22%, Ю.ТИМОШЕНКО - 20%, А.ЯЦЕНЮК - 19%, Николай АЗАРОВ - 18%, Владимир ЛИТВИН – 15%.

Если бы в ближайшее время состоялись выборы в Верховную Раду Украины, то 3%-й барьер, согласно исследованию, преодолели бы шесть политических сил: Партия регионов (20,8%), «БЮТ-Батькивщина» (12,8%), «Фронт Змін» (7,6%), «Сильная Украина» (4,2%), КПУ (4,1%), а также ВО «Свобода» (3,2%).

Исследование общественного мнения населения Украины по актуальным вопросам социально-политической и экономической жизни страны проводилось с 1 по 9 марта 2011 года. Сбор информации проводился методом личного интервью в 24-х областях Украины и АР Крым. Респонденты отбирались по квотной выборке, репрезентирующей взрослое население страны по месту проживания (область), полу и возрасту. Объем выборочной совокупности составил 2075 человек. Ожидаемая средняя ошибка выборки составляет +-2,2%.