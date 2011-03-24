Кучма не понимает, каким образом в деле появился свидетель Мороз

Бывший Президент Украины Леонид КУЧМА заявляет, что обвинение против него базируется исключительно на показаниях экс-председателя Верховной Рады Александра МОРОЗА и экс-майора Управления Госохраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО с его пленками.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам сегодня около 10.00 возле Главного следственного управления Генпрокуратуры, куда во второй раз пришел на допрос.

«Вообще это тайна – не тайна, но я думаю, что это не тайна… На показаниях МЕЛЬНИЧЕНКО, МОРОЗА и пленок», - сказал он, отметив при этом, что по делу каким-то непонятным образом, кроме других, появился еще и А.МОРОЗ в качестве свидетеля, «не знаю, каким образом».

На вопрос, будет ли он обжаловать постановление о возбуждении в отношении него уголовного дела, Л.КУЧМА сказал, что пока не знает.

«Будем ли мы подавать (жалобу - УНИАН)? Адвокаты работают, я в этом деле не «Копенгаген», как говорят (имеется в виду не компетентен – УНИАН», - сказал экс-президент.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура возбудила в отношении бывшего Президента Л.КУЧМЫ уголовное дело.

По словам первого заместителя генпрокурора Рената КУЗЬМИНА, Л.КУЧМА подозревается в превышении власти, предоставлении незаконных распоряжений руководству МВД, что привело к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.

Справка УНИАН. Осенью 2000 года А.МОРОЗ представил в Верховной Раде записи Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, якобы сделанные им в кабинете Л.КУЧМЫ. По утверждению Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, в записях речь идет об устранении журналиста Георгия Гонгадзе. После этого “кассетного скандала” Н.МЕЛЬНИЧЕНКО переехал в США, но позже вернулся на родину.