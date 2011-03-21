Азаров не собирается оставаться премьером?

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что правительство активно теряет статус серьезного политического игрока.

Об этом он заявил в интервью 5-му каналу в воскресенье.

"Парламент даже этого созыва еще может хоть частично быть игроком, особенно в той ситуации, когда правительство теряет статус серьезного политического игрока", - сказал он.

По словам Н.ТОМЕНКО, ситуация свидетельствует, что уже быстрых голосований в парламенте относительно непопулярных реформ не будет. Он отметил, что подтверждением этому являются события вокруг пенсионной реформы.

Н.ТОМЕНКО прогнозирует, что уже в ближайшее время мы станем свидетелями или максимального нивелирования роли правительства и повышения статуса парламента, или появления нового правительства, которое попробует побороться за свои полномочия. Вице-спикер отметил, что создается впечатление, что руководитель правительства Николай АЗАРОВ отказался от борьбы за свой статус и больше "радуется, что к тамплиерам приобщился, или какие-то награды получил".

Отвечая на вопрос, прогнозирует ли он быструю отставку правительства, Н.ТОМЕНКО сказал: "Тяжело говорить во времени: быстро или не быстро. Но то, что премьер самостоятельно фактически отказывается от полномочий и своего статуса в стране, говорит о том, что он не собирается долго руководить правительством".