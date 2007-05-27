Янукович надеется, что Ющенко во вторник подпишет повышение зарплат и пенсий

Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о вчерашней договоренности с Президентом Виктором ЮЩЕНКО, что Глава государства подпишет принятые Верховной Радой законы о повышении зарплат и пенсий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил на пресс-конференции в Киеве, которую он дает совместно с председателем ВР V созыва Александром МОРОЗОМ.

«Я надеюсь, что во вторник эти законы будут подписаны», - в частности, сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью В.ЮЩЕНКО, В.ЯНУКОВИЧ и А.МОРОЗ достигли договоренности о досрочных парламентских выборах, которые должны состояться 30 сентября.

Верховная Рада Украины V созыва приняла 4 мая Закон «О внесении изменений к Закону Украины «О Государственном бюджете Украины на 2007 год». В соответствии с этими изменениями, в частности, заработная плата работников бюджетной сферы вырастет с марта до октября на 40%.

15 мая парламент поручил председателю ВР А.МОРОЗУ безотлагательно обратиться к Президенту Украины В.ЮЩЕНКО с предложением срочно подписать и обнародовать законы Украины, принятые парламентом на протяжении апреля.

В то же время представители Секретариата Президента не раз заявляли, что В.ЮЩЕНКО не подпишет ни одного закона, принятого нелегитимной Верховной Радой.

В свою очередь А.МОРОЗ 20 мая напоминал, что Конституцией Украины предусмотрено, что после 15 дней получение Президентом закона в случае, если он не внес к нему изменений, то закон считается поддержанным Президентом и должен публиковаться за подписью председателя ВР.