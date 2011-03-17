Украинскую школу в Макеевке удалось отстоять

В городе Макеевке Донецкой области родители учеников общеобразовательной школы №44 (школа с 2000 года имеет статус украиноязычной) добились того, чтобы их учебное заведение не закрывали и не переводили детей в здание интерната.

Как сообщили корреспонденту УНИАН родители учеников этой школы, сегодня мэр Макеевки Александр МАЛЬЦЕВ заверил их, что данное учебное заведение не будет закрыто, и их дети не будут переведены в отдаленно стоящее здание интерната.

По словам родителей, сегодня их уполномоченных – 17 человек, представителей родительского комитета от каждого класса – принял мэр вместе с начальником городского управления образования Ириной ЛЯХ. Мэр выразил понимание и пообещал, что принял окончательное решение о том, что закрывать школу №44 «нецелесообразно».

«Я вас очень хорошо понимаю, и в ваших словах есть очень много правды, даже почти вся. Я считаю нецелесообразным переводить ваших 400 детей куда-то в другое здание», - процитировали слова мэра родители.

Более того, А.МАЛЬЦЕВ пообещал, что займется острыми проблемами школы: узаконит отведенную территорию учебного заведения и построит за 1-2 года новую котельную.

«В этом году мэр намерен сделать документы на отвод земли для школы и проект на новую котельную. В следующем году он не обещает решить вопрос с котельной, но через год-два обещал, что построит новую котельную, и сказал, что на это необходимо где-то 1,2 млн грн», - сказали родители.

Присутствующие сегодня на встрече с мэром родители также сообщили, что А.МАЛЬЦЕВ в откровенной беседе посетовал на то, что по поводу школы №44 ему «звонил большой человек из Киева» и возмущался создавшейся ситуацией вокруг этого учебного заведения.

На вопрос родителей о том, насколько можно верить его обещаниям, мэр, якобы заявил, что «будет документ, в котором школа №44 не будет включена в список учебных заведений, внесенных на оптимизацию образовательных учреждений города».

Кроме того, А.МАЛЬЦЕВ пообещал сегодня родителям, что он лично приедет в школу №44 уже в следующий вторник, 22 марта, где ознакомится непосредственно с тем, в чем нуждается это учебное заведение в настоящее время.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля родители учеников Макеевской украиноязычной школы №44 обратились к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой не допустить закрытия их школы и перевода детей в здание интерната.

В своем заявлении родители написали, что уже обратились с протестом к Макеевскому городскому председателю А.МАЛЬЦЕВУ, начальнику Макеевского управления образования Ирине ЛЯХ, председателю Донецкой облгосадминистрации Анатолию БЛИЗНЮКУ, однако просят В.ЯНУКОВИЧА «взять под личный контроль и не допустить закрытие нашей школы с украинским языком обучения, так как ущемляются права наших детей».

Родители объяснили, что школа№44 имеет наполняемость 100%, в ней обучаются 404 школьника, имеется 17 классов, в каждом из которых обучается в среднем по 23-24 ученика. Они отметили, что в школе, где учатся их дети «существует только одна проблема - котельная, требующая капитального ремонта». По словам родителей, во время своей предвыборной кампании, баллотирующийся на пост мэра города, А. МАЛЬЦЕВ обещал построить новую газовую котельную, с учетом того, что рядом проходит газовая магистраль, «но после выборов обещание помочь переросло в закрытие школы».

Также родители заявили, что имеют свое мнение по поводу того, зачем закрывают именно их школу. По мнению родителей, цех одной из известных продуктовых компаний расположен рядом со школой №44 и, по-видимому, эта территория сейчас нужна этой компании, тем более, что уже жителей некоторых домов, прилегающих к территории продуктового производства, переселили.

Родители подчеркнули, что все это делается с согласия городских властей.

Справка УНИАН. В Донецкой области в 2011 году планируется закрытие 26 общеобразовательных школ. По информации пресс-службы Донецкой облгосадминистрации, закрытие учебных заведений будет происходить согласно разработанной «Региональной дорожной карты по оптимизации сети бюджетных учреждений и расходов местных бюджетов на их содержание».