Депутатов критикуют за отказ отменить печати

Депутаты с одной стороны принимают дерегуляционные законы, а с другой - отправляют на доработку законопроект об отмене печатей, благодаря которому наша страна могла бы подняться как минимум на 20 пунктов в мировом рейтинге легкости ведения бизнеса. Об этом заявила глава парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, комментируя итоги голосования в Верховной Раде законопроектов №7413 и №8215.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы парламентского комитета, цель принятого в первом чтении проекта закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по усовершенствованию разрешительной системы в сфере хозяйственной деятельности» (№7413) - ужесточить контроль над соблюдением законодательства в вопросах выдачи документов разрешительного характера. «Всем известно, что во время создания разрешительных центров и в процессе выдачи разрешительных документов совершается масса нарушений. Разрешительные органы и государственные администраторы по своему усмотрению затягивают процесс и изменяют его порядок. Мы предлагаем усилить ответственность разрешительных органов за нарушения закона», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По мнению народного депутата, несовершенное законодательство позволяет должностным лицам не бояться ответственности за правонарушения в разрешительной сфере, что ведет к росту коррупции. «Для того, чтобы навести порядок во взаимоотношениях чиновников и предпринимателей, необходимо внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и предусмотреть ответственность разрешительных органов за нарушения при выдаче разрешительных документов. Также предусмотрено обеспечить государственный контроль выполнения законодательства в сфере выдачи разрешительных документов с помощью проведения проверок», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

В документе уточняется, кто именно должен составлять протоколы об административных нарушениях при выдаче разрешительных документов; основания для проведения внеплановых проверок, а также предлагается упростить требования к кандидатуре на должность администратора. По мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, принятие данного законопроекта уменьшит количество административных правонарушений при выдаче документов разрешительного характера и позволит серьезно сократить коррупцию в работе разрешительных центров.

В то же время, глава Комитета Верховной Рады с сожалением констатировала, что парламентское большинство не поддержало законопроект, которым предлагалось отменить обязательность использования печати для субъектов частного права (№ 8215).

«Этим документом предлагалось ввести принцип необязательности применения печати в хозяйственной деятельности. В большинстве стран Европы и СНГ, кроме Украины, Азербайджана и России, для ведения бизнеса печать не нужна. Принятие законопроекта позволило бы значительно уменьшить расходы времени и материальные затраты юрлиц, упростить процедуру регистрации, а также предотвратить совершение госрегистраторами коррупционных правонарушений. Удивительно, что депутаты с одной стороны принимают дерегуляционные законы, а с другой - отправляют на доработку внесенный Кабмином законопроект, благодаря которому наша страна могла бы подняться как минимум на 20 пунктов в мировом рейтинге легкости ведения бизнеса», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.