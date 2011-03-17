Янукович определился, где небоскребам не место

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ требует строгого соблюдения законности в вопросах сохранения объектов национального культурного наследия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь на заседании Общественного гуманитарного совета сегодня в Киеве.

Президент подчеркнул, что поручил Кабинету министров, в частности министру культуры, ускорить процесс подготовки и внесения изменений в закон об охране культурного наследия, который на сегодняшний день до сих пор находится в стадии согласования. «То есть мы ускорим этот процесс», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Глава государства призвал общественность сообщать обо всех случаях нарушения закона в этой сфере, в частности, что касается незаконного строительства.

Президент также указал на персональную ответственность руководителей органов власти на местах по сохранению объектов национального культурного наследия. «Решения, которые принимают советы всех уровней, - там, где успеем, относительно отчуждения объектов культурного наследия, мы их остановим», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

«Небоскребам не место в исторических центрах, это однозначно: в Киеве, Львове, Черновцах и тех городах, где их сооружение разрушает историческую среду», - также убежден Президент.