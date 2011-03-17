ВР втихомолку утвердила свою смету на 2011 год

Парламент принял постановление «О смете Верховной Рады Украины на 2011 год».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 249 из 403 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В то же время на заседании парламента данный вопрос по сути не обсуждался и никаких цифр не было названо.

Народный депутат Украины Юрий КАРМАЗИН выразил недовольство в связи с тем, что данный вопрос поставлен на рассмотрение уже перед перерывом, когда в сессионном зале почти полностью отсутствуют журналисты. Он подчеркнул необходимость обсуждения данного вопроса, особенно относительно сумм, которые будут выделены на деятельность ВР.

В ответ председательствующий на заседании парламента Адам МАРТЫНЮК отметил, что при утверждении закона «О государственном бюджете Украины на 2011 год» была определена сумма расходов на Верховную Раду Украины.

Он добавил, что регламентный комитет ВР «расписал расходы и направил их на деятельность ВР».