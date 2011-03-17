Оптимист Азаров ожидал от Клюева брюссельского прорыва

Украина продолжает настойчиво вести переговоры с Европейским Союзом о создании зоны свободной торговли в рамках договора об ассоциации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня в ходе встречи с председателем Группы прогрессивного альянса социалистов и демократов Европейского парламента Мартином ШУЛЬЦЕМ.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что в этом направлении планы Украины остаются неизменными.

«Мы настойчиво ведем переговоры с представителями Европейской комиссии по созданию зоны свободной торговли», - подчеркнул премьер.

При этом он отметил, что уровень рабочей группы по ведению переговоров повышен и ее сейчас возглавляет первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ.

Вместе с тем Н.АЗАРОВ выразил сожаление, что недавние переговоры А.КЛЮЕВА в Брюсселе не привели к «прорыву» в переговорном процессе.

«Мы связываем это с тем, что пока Европейская комиссия не приняла решение об изменении параметров переговоров и в какой-то степени это препятствует движению вперед», - сказал Н.АЗАРОВ.

Однако, несмотря на это, подчеркнул премьер, Украина не теряет оптимизма и надеется на разрешение всех проблем, тормозящих процесс.

«Мы не теряем оптимизма. Вообще мы люди настойчивые, так что будем последовательно работать и добиваться достижения желаемых результатов», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он поблагодарил Группу прогрессивного альянса, социалистов и демократов за поддержку позиции Украины в Европейском парламенте.

Справка УНИАН. Украина и ЕС начали переговоры о соглашении об ассоциации в 2007 году. В начале 2008 года, после вступления Украины во Всемирную торговую организацию, стороны начали переговоры о соглашении о зоне свободной торговле, которое должно стать составной частью соглашения об ассоциации.

2 марта 2011 г. в Брюсселе А.КЛЮЕВ провел переговоры по вопросу подготовки Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, включая создание зоны свободной торговли.

Польские эксперты считают, что участие А.КЛЮЕВА в переговорах о создании зоны свободной торговли с Евросоюзом повышает шансы подписания соглашения в текущем году.

3 марта с. г. первый вице-премьер-министр России Игорь ШУВАЛОВ заявил, что Россия предлагает Украине совместно устанавливать зону свободной торговли с Европейским Союзом после присоединения к Таможенному союзу и установления единого экономического пространства в рамках России, Беларуси, Казахстана и Украины.

15 марта на пресс-конференции в Минске премьер-министр России Владимир ПУТИН сказал, что создание зоны свободной торговли с Европейским Союзом может негативно отразиться на экономических отношениях Украины с Россией, Беларусью и Казахстаном. По его словам, Россия будет вынуждена выстраивать границу для украинских товаров, если Украина и ЕС создадут зону свободной торговли. В.ПУТИН уверен, что вести переговоры с Евросоюзом в формате Единого экономического пространства либо Таможенного союза – «это совсем другое дело». В то же время, он отметил, что присоединение к каким-либо интеграционным объединениям является суверенным правом Украины.