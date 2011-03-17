Янукович назначил себе пресс-секретаря (фото)
12:05, 17 марта 2011Политика
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Указ подписан сегодня
Пресс-секретарем Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА стала Дарья ЧЕПАК.
Указ о его назначении опубликован на сайте главы государства.
Как известно, до сих пор В.ЯНУКОВИЧ не имел официально назначенного пресс-секретаря. Руководителем же пресс-службы, как структурного подразделения Администрации Президента Украины, является Денис ИВАНЕСКО.
Ранее Дарья ЧЕПАК занимала должность директора ТВЦ 5 канала, работала главным редактором «Савик Шустер Студии».
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