Янукович назначил себе пресс-секретаря (фото)

Пресс-секретарем Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА стала Дарья ЧЕПАК.

Указ о его назначении опубликован на сайте главы государства.

Как известно, до сих пор В.ЯНУКОВИЧ не имел официально назначенного пресс-секретаря. Руководителем же пресс-службы, как структурного подразделения Администрации Президента Украины, является Денис ИВАНЕСКО.

Ранее Дарья ЧЕПАК занимала должность директора ТВЦ 5 канала, работала главным редактором «Савик Шустер Студии».