Табачник: у школ и детских садов отнимают землю

Министерство образования и науки, молодежи и спорта планирует внедрить “программу” по предотвращению отчуждения земель школьных учебных заведений и детских садов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий ТАБАЧНИК.

Он отметил, что соответствующие письма министерство намерено разослать руководителям областных и городских управлений образования, а также в Генеральную прокуратуру Украины.

«Кратко эту программу можно сформулировать так: земля, школа и детский сад. Хотел бы сказать, почему возникает потребность в такой активной работе и, возможно, я даже сказал бы агрессивной. Потому что министерство крайне обеспокоено ситуацией, которая складывается вокруг вопросов, связанных с сохранением сети и средних общеобразовательных, и внешкольных, и дошкольных учебных заведений. Очень часто на местах без учета образовательных потребностей это решение связано с отчуждением и передачей в аренду зданий, земель, в частности, дошкольных и школьных учебных заведений», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

По его словам, проверками установлено, что в 2007-2009 годах лишь в Киеве по решению органов местного самоуправления частным субъектам, которые не осуществляют образовательную деятельность, были переданы земли ряда учебных заведений и, в первую очередь, школ.

Д.ТАБАЧНИК сказал, что прокуратура Киева изучает этот вопрос, уже возбуждено около десяти уголовных дел. «Выявлено незаконное изъятие лишь в г. Киеве почти 327 га земли, принадлежавшей учебным заведениям», - отметил министр.