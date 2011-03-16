Генпрокуратура отпускает Тимошенко в Брюссель

Следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины предоставил лидеру партии “Батькивщина”, экс-премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО разрешение на выезд в Брюссель.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

“Сегодня экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обратилась к следователю по особо важным делам Генеральной прокуратуры с ходатайством о предоставлении ей разрешения на выезд 23–25 марта этого года в Брюссель для участия в саммите Европейской народной партии и в Литву на международный форум "Лучший опыт укрепления демократии", который состоится 30 июня”, - говорится в сообщении. Также отмечается, что “следователь рассмотрел указанное ходатайство и в соответствии со ст. 151 УПК Украины предоставил разрешение для поездки в Брюссель”.

В Отделе связей со СМИ Генпрокуратуры также отметили, “что касается посещения Литвы в июне этого года, то решение будет принято ближе к дате проведения международного форума в зависимости от того, где будет находиться к тому времени уголовное дело – в суде или в Главном управлении по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры”.

Как сообщал УНИАН, 14 марта Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что просит Генеральную прокуратуру разрешить ей выезд в Литву и Бельгию.

7 марта американский сенатор Джон МАККЕЙН и президент Европейской народной партии Вильфред МАРТЕНС призвали украинскую власть и Генеральную прокуратуру Украины снять ограничение на передвижение лидера партии "Батькивщина" Ю.ТИМОШЕНКО. Они призвали украинскую власть разрешить Ю.ТИМОШЕНКО посетить саммит Европейской народной партии в Брюсселе 24 марта.

Кроме того, лидера партии "Батькивщина" приглашена принять участие в международном форуме "Лучший опыт укрепления демократии", который состоится 30 июня в Литве. Официальное приглашение прислано от имени Президента Финляндии Тарьи ХАЛОНЕН и Президента Литовской Республики Далии ГРИБАУСКАЙТЕ.