Квасьневский считает, что для Януковича испытания только начинаются

Бывший Президент Польши Александр КВАСЬНЕВСКИЙ считает, что настоящие испытания для Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА только начинаются.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом А.КВАСЬНЕВСКИЙ заявил сегодня журналистам после участия в презентации форума «ЕС-Украина».

«Прошел первый год Президента ЯНУКОВИЧА, и сейчас начинается испытание. Поскольку первый год, это первый год. Президент может сказать, «ну, это мой первый год», а сейчас – время для принятия решений», - сказал А.КВАСЬНЕВСКИЙ.

Он отметил, что, по его мнению, Европа ждет от Украины много решений в области проведения необходимых реформ.

При этом, экс-президент Польши выразил мнение, что во втором полугодии, когда Польша будет председательствовать в ЕС, Украина получит дополнительное «окно возможностей».

«Но все будет зависеть от украинских властей», - сказал А.КВАСЬНЕВСКИЙ.

Он отметил, что за первый год В.ЯНУКОВИЧУ удалось добиться консолидации власти и политической стабильности. Однако при этом, по словам экс-президента Польши, теперь «ответственность находится на одной стороне».

«Я думаю, Президент Украины понимает это, и будет использовать в позитивном ключе», - сказал А.КВАСЬНЕВСКИЙ.

Среди основных задач, стоящих перед Украиной, экс-президент Польши назвал децентрализацию, судебную реформу и борьбу с коррупцией.