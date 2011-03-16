Житомирскому вице-губернатору покупают машину за 250 тысяч?

На сессии Житомирского областного совета, запланированной на 17 марта, будет рассмотрен вопрос о выделении 250 тыс. грн. на новую машину для нового заместителя губернатора.

Об этом сайту Житомир.infoсообщил депутат Житомирского облсовета Виталий ФРАНЦУЗ (фракция «Батькивщина»).

По его словам, Житомирская областная государственная администрация намерена купить новую машину для нового заместителя губернатора Виктора КУНИЦКОГО.

По информации сайта, «новоизбранный мэр Житомира Владимир ДЕБОЙ ушел с поста заместителя губернатора, забрав с собой свою служебную «Шкоду» с фирменными номерами 007. Теперь она отдана в аренду мэрии и продолжает служить средством передвижения В.ДЕБОЮ. Вот поэтому новому чиновнику ездить по делам просто не на чем».

Как сказал В.ФРАНЦУЗ, В.КУНИЦКИЙ является первым заместителем губернатора-регионала Сергея РЫЖУКА, «поэтому ему нужно ездить на машине не ниже, чем Skoda Superb. Именно на такие машины премьер-министр Николай АЗАРОВ собирался пересадить свой Кабмин. При этом есть постановление Кабмина, по которому госадминистрации могут покупать транспорт не дороже 60 тыс. грн. – «Ланос», например, или «Жигули». А из бюджета собираются выделить 250 тыс. грн.».

Как говорит В.ФРАНЦУЗ, «чтобы не нарушать постановление, предполагается выделить деньги по программе поддержки для коммунального предприятия управления админзданиями…» По словам депутата, «в программу поддержки, кстати, включили и замену освещения в сессионном зале, и 126 тыс. грн. на покрытие убытков этого коммунального предприятия, на замену окон в отдельных кабинетах - 200 тысяч. Почему не садикам, а чиновникам? В школах же меняют окна за счет денег родителей!».

Он также отметил, что «на ремонт школы в селе Чернорудка Ружинского района, например, 100 тысяч не дали, зато запланировали столько же - 100 тыс. грн. на ремонт крыши морга районной больницы. А почему? Потому что главврач Ружинской центральной райбольницы – депутат облсовета».

«17 марта на сессии также планируется выделить 507 тыс. грн. на ремонт клуба в селе Будичаны. Это родное село в родном для губернатора Чудновском районе», - сказал В.ФРАНЦУЗ.