Тимошенко уверяет, что никаких долгов ЕЭСУ перед Россией не существовало

Лидер партии «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО заверяет, что никаких долгов в компании «Единые энергетические системы Украины» (ЕЭСУ) не существовало, и поэтому это не могло быть предметом договоренностей во время газовых переговоров между Украиной и Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции, комментируя заявление премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА о том, что долги ЕЭСУ были списаны Россией взамен на невыгодную цену на российский газ для Украины.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в период ее премьерства цена на газ для Украины составляла 228 долларов, а сегодня, после сдачи земель в Крыму, - 300 долларов. «Скажите, пожалуйста, чьи договоренности были более эффективными», - спросила она.

Ю.ТИМОШЕНКО заметила, что нужно смотреть на цены, а не верить каким-то инсинуациям. При этом она заверила, что после того, как эта власть будет отстранена, земля в Крыму будет возвращена Украине. «Черноморский флот будет находиться ровно столько, сколько это было предусмотрено Конституцией Украины, и не дольше. И, во-вторых, никаких долгов ЕЭСУ вообще не существует», - сказала она. По ее словам, нынешней команде нужно «учиться, как взрослым мальчикам отвечать за свои просчеты».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 марта, на пресс-конференции премьер-министр Украины Н.АЗАРОВ заявил, что экс-руководитель правительства Ю.ТИМОШЕНКО была лично заинтересована в подписании газовых соглашений с Россией в 2009 году.

«Почему все-таки госпожа ТИМОШЕНКО подписала эти соглашения? Возможно, потому, что ей простили долги – 450 млн. долларов, и Россия забыла как-то странно вдруг о такой серьезной задолженности. Возможно, забыли о векселях, которые были выданы «Нафтогазом» и какой-то компании «Босфор», и потом были учтены Министерством обороны России. Как-то странно Россия забыла, что самое интересное - все это делалось в канун президентских выборов», - сказал Н.АЗАРОВ.

Кроме того, премьер-министр Украины заявил, что именно Ю.ТИМОШЕНКО на переговорах с В.ПУТИНЫМ согласилась на продление на 50 лет срока аренды Черноморским флотом России военных баз в Крыму.