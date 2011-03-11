Тимошенко советует оставить в покое «пожилого уставшего» Азарова

Лидер партии «Батьківщина», экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО призывает нынешнее правительство прекратить перекладывать вину за свои просчеты на ее команду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции.

«Непродуктивно сегодня, в первый год своего правления сваливать все провалы действующей власти на меня лично, а после первого года - на мировую экономику. Надо отвечать за свои просчеты и иметь мужество. Социально-экономический провал - на совести ЯНУКОВИЧА», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер партии «Батьківщина» отметила, что премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ и его правительство ничего решают. «Вообще, нужно оставить в покое этого пожилого уставшего человека – господина АЗАРОВА, который уже ни за что не отвечает, ничего не решает и никаких программ не воплощает», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО заметила, что в настоящее время в государстве правит только команда В.ЯНУКОВИЧА, и все решения принимаются в Администрации Президента. «А люди, сидящие в правительстве, - это своеобразная кунсткамера мальчиков для битья, которых будут по-одному вытягивать и сдавать для того, чтобы демонстрировать, что Президент мудр, а правительство неудачное», - считает она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, необходимо предотвратить то, чтобы В.ЯНУКОВИЧ перекладывал всю вину за свои некомпетентные решения на правительство, которое “ничего не решает”.

Кроме того, добавила Ю.ТИМОШЕНКО, сегодня очень активно обществу навязывается тезис, что В.ЯНУКОВИЧ является единственным Президентом, который проводит реформы. «Но на самом деле никаких реформ не существует. Существуют только схемы, позволяющие перераспределять собственность», - заявила она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, в стране наблюдается социально-экономический провал. «Будут звучать отчеты, что что-то растет, а в действительности растут только цены. Таких провалов не было даже в разгар кризиса», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, добавила она, нынешняя власть вводит граждан в заблуждение, утверждая, что для улучшения экономической ситуации в государстве недостаточно одного года. «За один год ничего не успели сделать для людей, а успели сделать только для себя», - сказала она.