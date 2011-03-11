Литвин решил, что «преданность одной фракции» у Азарова уже не на 1-м месте
Спикер считает, что отставки не будет
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН положительно оценивает деятельность правительства Николая АЗАРОВА за год.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Яремче Ивано-Франковской области.
«Невзирая на все сложности, положительно оцениваю деятельность правительства и премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА», - сказал В.ЛИТВИН.
По его словам, Кабинет министров Украины был сформирован сразу после президентских выборов, и не дал стране «утонуть в руинах».
По словам В.ЛИТВИНА, в настоящее время в Украине сложилась тяжелая ситуация с долгами, но правительству удается выплачивать их и держать ситуацию на контроле.
Председатель Верховной Рады Украины назвал 2011 год годом выдержки для правительства Н.АЗАРОВА.
Также спикер парламента заметил, что в ближайшее время отставка правительства не состоится. «Что касается отставки правительства – это не больше, чем разговоры», - сказал В.ЛИТВИН.
«Ведь в ближайшее время будут парламентские выборы, и все политические силы будут пытаться себя ассоциировать как оппозицию», - добавил он.
В.ЛИТВИН назвал положительным то, что правительство было сформировано на коалиционной основе. «На коалиционной основе сформировано правительство, и это большой плюс, ведь оно имеет поддержку в парламенте», - заметил он.
В то же время, «большим минусом» спикер назвал то, что правительство сначала на первое место «ставило преданность одной фракции». Но, по его мнению, теперь ситуация изменяется. По словам В.ЛИТВИНА, к недостаткам в работе правительства можно отнести и то, что оно проиграло информационную кампанию, когда принимался Налоговый кодекс.