Литвин решил, что «преданность одной фракции» у Азарова уже не на 1-м месте

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН положительно оценивает деятельность правительства Николая АЗАРОВА за год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Яремче Ивано-Франковской области.

«Невзирая на все сложности, положительно оцениваю деятельность правительства и премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА», - сказал В.ЛИТВИН.

По его словам, Кабинет министров Украины был сформирован сразу после президентских выборов, и не дал стране «утонуть в руинах».

По словам В.ЛИТВИНА, в настоящее время в Украине сложилась тяжелая ситуация с долгами, но правительству удается выплачивать их и держать ситуацию на контроле.

Председатель Верховной Рады Украины назвал 2011 год годом выдержки для правительства Н.АЗАРОВА.

Также спикер парламента заметил, что в ближайшее время отставка правительства не состоится. «Что касается отставки правительства – это не больше, чем разговоры», - сказал В.ЛИТВИН.

«Ведь в ближайшее время будут парламентские выборы, и все политические силы будут пытаться себя ассоциировать как оппозицию», - добавил он.

В.ЛИТВИН назвал положительным то, что правительство было сформировано на коалиционной основе. «На коалиционной основе сформировано правительство, и это большой плюс, ведь оно имеет поддержку в парламенте», - заметил он.

В то же время, «большим минусом» спикер назвал то, что правительство сначала на первое место «ставило преданность одной фракции». Но, по его мнению, теперь ситуация изменяется. По словам В.ЛИТВИНА, к недостаткам в работе правительства можно отнести и то, что оно проиграло информационную кампанию, когда принимался Налоговый кодекс.