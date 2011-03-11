Онопенко понятия не имеет, кто хотел его съесть?

Председатель Верховного Суда Украины Василий ОНОПЕНКО доволен тем, что пленум ВСУ конструктивно рассмотрел вопрос относительно выражения ему недоверия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил после объявления результатов соответствующего голосования, закрывая работу пленума.

«Я счастлив, что Верховный Суд действует. Он был, есть и будет», - сказал В.ОНОПЕНКО.

Обращаясь к журналистам, присутствующим на пленуме, он отметил: «Вы увидели, что Верховный Суд является здоровым организмом».

А в интервью журналистам во время перерыва в заседании пленума Василий ОНОПЕНКО заявил, что не знает, кто инициировал его отставку за полгода до окончания полномочий на этом посту.

«Меня самого удивляет этот вопрос. Возможно, это не их (группы судей инициатива – УНИАН). Я не знаю - это вопрос к ним», - сказал председатель ВСУ

«Кто бы за ширмой не был, я считаю недопустимым, чтобы было любое давление на Верховный Суд», - добавил он.

В соответствии с действующим законодательством, полномочия В.ОНОПЕНКО в должности председателя ВСУ истекают 29 сентября этого года.

Как сообщал УНИАН, сегодня пленум Верховного Суда Украины не поддержал предложение о выражении недоверия председателю ВСУ В.ОНОПЕНКО.

По результатам тайного голосования, за выражения недоверия В.ОНОПЕНКО проголосовали 17 из 46 судей, присутствующих на пленуме ВСУ, не поддержали это предложение 28, один бюллетень признан недействительным.