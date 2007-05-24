В Генпрокуратуре произошло столкновение между бойцами разных спецподразделений

Сегодня около 20.00 на четвертом этаже здания Генеральной прокуратуры Украины, где расположен служебный кабинет генерального прокурора, произошло столкновение между бойцами спецподразделения МВД «Титан» и сотрудниками Управления государственной охраны.

Как передает корреспондент УНИАН, бойцы «Титана» в соответствии с соглашением, заключенным между Генпрокуратурой и Министерством внутренних дел об охране помещений этого ведомства, пытались заменить на постах сотрудников УГО, разбили рацию. Во время инцидента работники УГО отмечали, что им никто не давал команды оставить посты.

Теперь сотрудники обеих служб осуществляют охрану на четырех этажах помещения, где размещено руководство Генпрокуратуры.

Следует отметить также, что народный депутат Украины Владимир СИВКОВИЧ продемонстрировал журналистам копии документов, касающихся того, что генпрокуратуру будет охранять служба охраны «Титан» МВД Украины.