Лариса Скорик: каждый должен смотреть на Украину собственными глазами

Депутат Верховной Рады I созыва Лариса СКОРИК прокомментировала заявление Союза Украинских Организаций в Австралии.

В частности, в комментарии прес-службн Партии регионов она подчеркнула:

- Я, честно говоря, вообще не могу понять, что означают вот такие «петиции»? Как по мне, это означает фатально не любить свою Украину, о которой они столько говорят. Как можно выставлять ее в таком свете, давать ей такие характеристики, которые категорически не соотносятся с правдой?.. Л.СКОРИК советует "госпожам и господам из Австралии", наконец, приблизиться к этой Украине и посмотреть на нее собственными глазами.

"Тот, кто хочет знать правду, тот пытается увидеть ее своими собственными глазами и услышать собственными ушами. Я думаю, что не так уж и тяжело сесть в самолет и полететь в эту Украину, потратив свои деньги на то, чтобы увидеть, какой нам оставили Украину после оранжевого путча, и как нам сегодня непросто наводить порядок во всех сферах жизни. Но это делается", - уверена автор комментария.

Поскольку политик с первого дня предупреждала, что "оранжевая пена, которая рвала на себя всю власть в Украине... эти непрофессионалы, абсолютно лишенные понимания того, как нужно строить государство, приведут Украину к руине", то теперь имеет "полное моральное право говорить о том, что сегодня мы имеем шанс, наконец, иметь спокойную власть. И все эти глупости наподобие «сдачи национальных интересов» - это просто агитка. Причем, агитка примитивная, как во времена большевизма. И ничего другого", - приходит к заключению Л.СКОРИК.