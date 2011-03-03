В Сумах бросали яйца в фото человека, похожего на Януковича

В Сумах состоялось продолжение молодежной акции, посвященной годовщине пребывания Виктора ЯНУКОВИЧА на посту президента, которая 25 февраля была сорвана неизвестными лицами и депутатами Сумского городского совета от Партии регионов.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Сумского областного отделения Всеукраинской общественной организации «Молодой Народный Рух», на центральной площади Сум фотографию человека, "похожего на В.ЯНУКОВИЧА" в полный рост, забросали куриными яйцами.

Портрет, наклеенный на деревянный щит, был установлен в снегу на площади Независимости.

Каждый сумчанин, который считал, что президент не выполнил свои предвыборные обещания, мог бросить в портрет куриным яйцом.

«Сумчанам предлагалось высказать свое отношение и подвести итоги деятельности этого человека. Оценили (деятельность президента - УНИАН) на «единицу». Граждане или протирали салфеткой фото человека, похожего на президента, или бросали в него яйцо, если негативно оценивали его работу. Желающих вытереть так и не нашлось. Зато прохожие единодушно выражали свое недовольство нынешней властью метким бросанием яиц», - сказал председатель Сумской областной организации Конгресса украинских националистов Александр БОЙКО.

Как и 25 февраля, активисты молодежных организаций ожидали провокаций.

На площади собралось около ста сумчан, которые наблюдали за происходящим. В толпе были замечены несколько ребят, которые бросали яйца в людей. Один из них растоптал коробку с яйцами, заготовленными активистами.

Интересно, что на площади Независимости практически не было милиции. Но 20 милиционеров находились в холле здания Сумского горсовета.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля «Молодой Народный Рух» вместе с другими патриотическими общественными организациями провел в Сумах акцию «Парад невыполненных обещаний», приуроченную к годовщине президентства В. ЯНУКОВИЧА.

Тогда также планировалось провести "народное оценивание" деятельности власти бросанием яиц в фотопортрет. Однако группа неизвестных лиц и депутатов Сумского горсовета от Партии регионов в сквере им. Шевченко устроила несколько стычек с участниками акции протеста. При этом сторонники В.ЯНУКОВИЧА под крики: «Это наш президент!» разорвали фотографию президента на несколько частей и унесли ее в неизвестном направлении.