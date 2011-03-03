Предприниматели решили предложить власти свои правила игры

Предприниматели одобрили концепцию упрощенной системы налогообложения. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе председатели парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталии КОРОЛЕВСКОЙ.

В частности, сегодня парламентский комитет совместно с Советом предпринимателей при Верховной Раде Украины провел открытые общественные слушания на тему: «Какой быть упрощенной системе налогообложения». На слушаниях представители предпринимательского движения обсудили и приняли концепцию законопроекта «Об упрощенной системе налогообложения», которая была разработана силами Совета предпринимателей при Верховной Раде Украины под руководством Н.Королевской.

«Ваша мысль очень важна для нас. Мы вместе должны предложить власти свои правила игры. Иначе власть навяжет свои правила, выгодные чиновникам, но не людям. Скажите свое весомое слово. Прежде чем зарегистрировать законопроект, я хочу услышать мнение максимального количества людей. Я хочу, чтобы наш законопроект учитывал позицию и интересы каждого добросовестного налогоплательщика », - заявила Н.Королевска, открывая общественные слушания.

Она отметила, что цель упрощенной системы - дать возможность работать самозанятому населению и создавать рабочие места. Для этого разработчики законопроекта предлагают максимально упростить налогообложение, снизить налоговую нагрузку для добросовестных плательщиков, а также убрать лазейки для оптимизации налогов.

Представляя основные критерии концепции законопроекта «Об упрощенной системе налогообложения», член Координационного совета Ассамблеи предпринимателей малого и среднего бизнеса Андрей ПАНАЙОТОВ и глава комиссии по международным связям Союза аудиторов Украины Татьяна ЗАЦЕРКОВНА назвали основные преимущества предлагаемой модели упрощенной системы налогообложения. Это: увеличение размера выручки, которая дает право на единый налог и возможность избрать ставку единого налога в зависимости от оборота и количества нанятых лиц; минимальные ставки единого налога для самозанятых лиц; возможность для отдельных категорий «упрощенчества» относить оплату товаров и услуг на валовые расходы юридических лиц; максимально простой учет и, наконец, экономия времени и нервов предпринимателей, потому что свидетельство плательщика единого налога будет выдаваться бессрочно.

По итогам дискуссии, участники общественных слушаний в целом одобрили концепцию законопроекта «Об упрощенной системе налогообложения».

Н.Королевска отметила, что после широкого обсуждения концепции, внесения в него уточнений и изменений, будет подготовлен законопроект, который она передаст в Кабмин и зарегистрирует в Верховной Раде.

По информации пресс-службы, в общественных слушаниях приняли участие более чем 360 делегатов объединений, союзов и ассоциаций предпринимателей, профсоюзных организаций, представители научных кругов из 24 областей Украины.

Раньше концепция была обсуждена с предпринимателями Луганска, Харькова, Львова и Хмельницкого.