Азарова приодели в мантию доктора

Премьер-министр Николай АЗАРОВ стал почетным доктором Национального университета биоресурсов и природопользования Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, ректор университета Дмитрий МЕЛЬНИЧУК вручил главе правительства нагрудный знак, мантию, бонет и диплом почетного доктора.

«Вам теперь придется раз в году к нам приезжать», - сказал ректор, обращаясь к Н.АЗАРОВУ.

***Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины (до 2008 года - Национальный аграрный университет, до 1992 - Украинская сельскохозяйственная академия) является ведущим высшим аграрным заведением образования Украины. Расположен в Киеве в Голосеевском районе.