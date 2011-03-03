Экс-мэр Полтавы говорит, что его преемник развлекает город сплетнями

Бывший мэр Полтавы Андрей МАТКОВСКИЙ опровергает обвинения действующего мэра города Александра МАМАЯ в нарушении законов Украины.

Об этом сказано в сообщении А.МАТКОВСКОГО, текст которого передан УНИАН.

По мнению А.МАТКОВСКОГО, «на безответственные заявления нынешнего городского головы Александра МАМАЯ в его адрес влияет отсутствие высшего образования и опыта работы на руководящих должностях».

«Ему, наверное, сложно разобраться в насущных проблемах и задачах, которые сегодня стоят перед городской властью. И он развлекает всех нас сплетнями и надуманными выводами по поводу работы своего предшественника», - сказано в сообщении.

Также А.МАТКОВСКИЙ объясняет нынешнему мэру Полтавы, что во исполнение постановлений Кабмина от 8 октября 2008 № 923 и от 20 мая 2009 № 489, предусматривающие 10-дневный срок для рассмотрения письменного обращения заказчика, городской совет пятого созыва и его исполнительный комитет пытались создавать необходимые условия для привлечения инвестиций, развития предпринимательства и создания рабочих мест.

«Именно поэтому при необходимости мы проводили заседание горисполкома несколько раз в месяц. Проекты решений, кстати, проверяли и визировали те же юристы, что и сейчас работают в исполкоме.

Кроме этого, хочу подчеркнуть, что за все 4 года на посту городского председателя, в отличие от нынешней власти, суббота не была выходным днем ни для меня, ни для моих заместителей», - заявил экс-мэр.

Что касается вопросов приватизации объектов или выделения земельных участков, то, по словам А.МАТКОВСКОГО, «депутаты предыдущего созыва были заинтересованы в привлечении дополнительных средств в бюджет развития города для того, чтобы выполнять свои обязательства перед избирателями, ремонтировать крыши, подвалы, подъезды, сети, устанавливать освещение, баки, ремонтировать больницы, садики и школы, покупать автобусы».

Экс-мэр отметил, что «все предприниматели имели равные возможности для получения земельного участка или приватизации арендованного имущества. Программы приватизации рассматривались и утверждались коллегиально и публично. Все решения сессий и исполкомов для ознакомления размещались на сайте. Поэтому всем, кто умеет пользоваться компьютером, очень легко найти достоверную информацию и увидеть, что никаких 47 предприятий или объектов коммунального имущества, к которым имеет отношение моя жена или родственники, не существует». «Комментировать ложь относительно моих родственников или несуществующих кумовьев я не заявил А.МАТКОВСКИЙ.

Также экс-мэр Полтавы считает, что А.МАМАЙ за 100 дней у власти не смог ознакомиться с документами, которые есть у его подчиненных. В частности, эти документы касались работы бюро технической инвентаризации, которое было приватизировано еще в 90-е годы по инициативе облисполкома.

Также он опроверг слухи о том, что городское УКС строило помещение для приема граждан и делегаций, и средства на это выделялись из бюджета.

«Из бюджета никогда не финансировалась новостройка возле Краеведческого музея, и УКС никогда не продавало незавершенное строительство по этому адресу. Советую нынешнему руководителю города перед тем, как делать громкие заявления, проверять факты, документы. Было бы неплохо, если бы инвентарбюро улучшило условия для обслуживания граждан и переселилось в просторнее здание. Но мне, как бывшему городскому голове, известно, что БТИ расположено в помещении общей площадью более 800 кв. м, и поэтому нет никакого смысла переезжать в двухэтажной офисного здания возле Краеведческого музея, площадь которого, насколько помню, вместе с лестницей не более 700 кв.м. Я благодарен МАМАЮ за заботу о страховой компании "Железнодорожные пути", но она уже давно обеспечена собственным помещение на ул. Шевченко, 3», - сказано в сообщении.

Как сообщалось, 1 марта депутаты горсовета Полтавы обратились в прокуратуру с просьбой привлечь экс-мэра города А.МАТКОВСКОГО к ответственности за превышение служебных полномочий. Они считают, что А.МАТКОВСКИЙ незаконно за день до выборов мэра 31 октября 2010 года подписал распоряжение о выделении участка земли двум бизнесменам в самом центре города для строительства торгово-офисного центра.

Мэр Полтавы А.МАМАЙ также заявил, что А.МАТКОВСКИЙ, находясь в отпуске, вышел на работу в выходной день 30 октября и подписал распоряжение, на основе которого исполком принял выше указанное решение. Однако строительство началось без необходимых разрешений и проекта, а поэтому, по мнению городского председателя, является незаконным.

Уже на пресс-конференции А.МАМАЙ заявил, что в результате проводимого аудита деятельности прошлой власти установлено, что супруга А.МАТКОВСКОГО выступает соучредителем 47 предприятий, которые ранее находились в коммунальной собственности, а потом были проданы и в результате последующих перепродаж оказались в собственности жены бывшего мэра, его кума и других родственников.