Пукачу продлили срок содержания под стражей

Один из столичных судов сегодня продлил еще на 2 месяца срок содержания под стражей бывшему генералу милиции Алексею ПУКАЧУ, который обвиняется в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник.

Как сообщал УНИАН, журналист Г.Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области было обнаружено обезглавленное тело, которое, по заключению экспертов, могло принадлежать журналисту.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Г.Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения и криминальной разведки МВД Украины - Валерия КОСТЕНКО, Николая ПРОТАСОВА и Александра ПОПОВИЧА, и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет. Еще один обвиняемый – экс-генерал МВД А.ПУКАЧ - находился в розыске с 2005 года, и был задержан 21 июля 2009 г.

6 декабря пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила, что Главное управление по расследованию особо важных дел завершило расследование по уголовному делу об обвинении А.ПУКАЧА в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 365, ч.3 ст. 364 Уголовного кодекса Украины и ч.3 ст. 166 и п.п. «в», «и» ст. 93 Уголовного кодекса Украины 1960 года.

Досудебным следствием установлено, что в ночь на 17 сентября 2000 года А.ПУКАЧ, действуя по указанию тогдашнего министра внутренних дел Юрия Кравченко и других должностных лиц, совершил умышленное убийство Г.Гонгадзе по предварительному сговором с группой лиц, в связи с выполнением пострадавшим общественных и журналистских обязанностей, сообщила Генпрокуратура.

31 января Печерский райсуд Киева признал законным постановление Генпрокуратуры о закрытии уголовного дела в отношении А.ПУКАЧА в части обвинения в заказном характере убийства Г.Гонгадзе.

2 марта Апелляционный суд Киева подтвердил решение Печерского районного суда столицы относительно законности закрытия Генеральной прокуратурой уголовного дела экс-генерала А.ПУКАЧА в части обвинения в заказном характере убийства журналиста Г.Гонгадзе.