Мэр Херсона попал в больницу
10:02, 03 марта 2011Политика
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Прогнозы оптимистичны
Мэр Херсона Владимир САЛЬДО госпитализирован с пневмонией.
Как сообщил корреспонденту УНИАН источник в мэрии Херсона, городской председатель госпитализирован в больницу Днепровского района города им. Лучанского.
Собеседник агентства затруднился ответить, в каком состоянии на данный момент находится мэр, но заверил, что жизни В.САЛЬДО угрозы нет и, по оптимистическим прогнозам, уже в понедельник он может быть на рабочем месте.
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