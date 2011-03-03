Мэр Херсона попал в больницу

Мэр Херсона Владимир САЛЬДО госпитализирован с пневмонией.

Как сообщил корреспонденту УНИАН источник в мэрии Херсона, городской председатель госпитализирован в больницу Днепровского района города им. Лучанского.

Собеседник агентства затруднился ответить, в каком состоянии на данный момент находится мэр, но заверил, что жизни В.САЛЬДО угрозы нет и, по оптимистическим прогнозам, уже в понедельник он может быть на рабочем месте.