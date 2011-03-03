Янукович раздал гранты молодежи (список)
Президент подписал распоряжение
Глава государства Виктор ЯНУКОВИЧ подписал распоряжение “О назначении грантов Президента Украины для одаренной молодежи на 2011 год”.
Об этом сообщается на сайте главы государства.
Как отмечается в документе, гранты Президента для одаренной молодежи назначены с целью реализации значимых творческих проектов в социальной и гуманитарной сферах.
Так, соответствующие гранты назначены:
БЕЗДЕНЕЖНЫХ Наталье, ЛИХОВИЙ Александре для реализации проекта "Угнетение метастатического потенциала в опухолевых клетках вследствие действия экзогенного интерферона или генетических конструкций, содержащих ген интерферона" - 75 тыс. грн.;
БЕЛОМУ Ростиславу для реализации проекта "Разработка новых подходов для оценки развития и эффективности лечения автоиммунных заболеваний" - 75 тыс. грн.;
БОРТНИК Ирине для реализации проекта "Содействие трудоустройству выпускников и повышение активности молодежи, особенно сельской, "Профи Старт" - 68 тыс. 500 грн.;
ГАВРИЛЮКУ Дмитрию для реализации проекта "Поиск новых высокоэффективных и низкотоксических соединений среди производных 4-тиазолидонов с диазольными гетероциклами как потенциальных противоопухолевых и противовоспалительных средств" - 72 тыс. грн.;
ГРЕЧАНИВСКОМУ Алексею для реализации проекта "Эколого-геохимическая безопасность окружающей среды при обращении с отработанным ядерным топливом" - 35 тыс. грн.;
ДЖИГЕ Татьяне для реализации проекта "Организация системы общественных коммуникаций в Донецкой области в рамках подготовки к Евро-2012" - 50 тыс. грн.;
ЕЗГОР Людмиле для реализации проекта "Создание объединенного центра содействия научно-исследовательской деятельности молодежи" - 36 тыс. 700 грн.;
ЗАХАРЧЕНКО Алексею для реализации проекта "Молодежь диаспоры - будущее зарубежного украинства" - 53 тыс. грн.;
ИШКОВОЙ Валентине для реализации проекта "Тренинг для беременных женщин "Аист" - 32 тыс. 700 грн.;
КАНАВЕЦ Марине для реализации проекта "Первая доврачебная помощь - основы знаний для молодежи" - 48 тыс. грн.;
КОВАЛЕЦ Ольге для реализации проекта "Эффективность и надежность коммерческих пусков ракет-носителей украинских разработчиков в международных проектах и погрешности вывода при решении задач ближнего космоса" - 31 тыс. 300 грн.;
ЛЫСЕНКО Елене для реализации проекта "Детский фестиваль социальных роликов "Вся правда о проблемах молодежи" -60 тыс. грн.;
НИЖНИКУ Артему для реализации проекта "Открытый национальный фестиваль-конкурс исполнителей на народных инструментах "Родные напевы" -44 тыс. грн.;
НОВОХАЦКОЙ Ольге, НИКОЛАЕНКО Алексею для реализации проекта "Функциональная характеристика нового прогностического маркера рака молочной железы - интерсектина-2" - 72 тыс. 100 грн.;
ОЗОРОВИЧ Марьяне для реализации проекта "Волшебная сила сказки. Внедрение сказкотерапии как эффективного метода профилактики и терапии психологических проблем у детей дошкольного и младшего школьного возраста" - 50 тыс. грн.;
СВЕТУ Евгению для реализации проекта "Разработка методики определения статических и динамических характеристик остекления спасательной техники МЧС при ликвидации последствий техногенных аварий" - 45 тыс. грн.;
СЛОНЧАКУ Андрею для реализации проекта "Разработка и испытание метода эффективного предупреждения онкологических заболеваний за счет стимуляции детоксикационной системы" - 69 тыс. 100 грн.;
СНИТКО Марине для реализации проекта "Формирование безопасного поведения учеников во время общения в Интернет-пространстве" - 40 тыс. грн.;
СОКИРКЕ Виктору для реализации проекта "Содействие самозанятости сельской молодежи путем внедрения новых путей и методов предпринимательской деятельности на селе" - 60 тыс. грн.;
УВАЕВОЙ Елене для реализации проекта "Использование моллюсков в практике очистки стоковых вод" - 59 тыс. 800 грн.;
ФЕДОРЕНКО Леониду для реализации проекта "Современное состояние и перспективы использования селедок рода Аlosa бассейнов Днестра, Днепра и Дуная" - 50 тыс. грн.;
ЧЕРВИНСКОЙ Татьяне для реализации проекта "Разработка методов прогнозирования и профилактики развития нарушений в желудочно-кишечном тракте, вызванных антибактериальной терапией", - 65 тыс. грн.;
ШЕЛЮК Ольге для реализации проекта "Исследования структурно-функциональных параметров нативного и окисномодифицированного актомиозина скелетной мышцы кроля для определения эффективности ультразвука при мускульной патологии" - 60 тыс. грн.;
ЮРЧЕНКО Юрию для реализации проекта "Исследования соленых водоемов и камышовых заростей юга Украины как стоков углерода с целью дальнейшего создания природоохранных территорий" - 60 тыс. грн.