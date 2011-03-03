ГПУ заявляет, что Луценко лжет

Генеральная прокуратура отвергает упреки экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО об умышленном затягивании следователями процесса его ознакомления с материалами уголовного дела о нем.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации ГПУ по поводу соответствующего заявления Ю.ЛУЦЕНКО.

Как подчеркнули в Генпрокуратуре, “это не отвечает действительности и является откровенной неправдой”.

Так, утверждают в ГПУ, со времени объявления 26 января с.г. обвиняемому Ю.ЛУЦЕНКО после окончания досудебного следствия ежедневно в рабочие дни, начиная с 31 января, предоставляются материалы дела для ознакомления.

Как отмечается в сообщении, по состоянию на 2 марта Ю.ЛУЦЕНКО ознакомился с 12 томами дела, объем которого составляет 47 томов, в том числе 2 марта он знакомился с томом 12 на 163 листах.

При этом в Генпрокуратуре отметили, что в соответствии с требованиями 218 УПК Украины, обвиняемый не может быть ограничен во времени, необходимому ему для ознакомления с материалами дела.

Также в сообщении отмечается, что Генеральной прокуратурой в соответствии с действующим законодательством рассмотрены все ходатайства и заявления обвиняемого Ю.ЛУЦЕНКО, по результатам которых ему предоставленные мотивированные ответы.

Как сообщал УНИАН, 2 марта Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что следователи, которые ведут возбужденное против него уголовное дело, умышленно затягивают процесс его ознакомления с материалами обвинений.

В частности, как говорится в заявлении Ю.ЛУЦЕНКО на имя генерального прокурора Украины Виктора ПШОНКИ, “несмогтря на заявления следователя ГУ ГПУ ВОЙЧЕНКО о необходимости моего содержания под арестом в связи с медленным ознакомлением с материалами дела, следственная группа делает все для затягивания процесса выполнения ст. 218”. “Так, 2 марта, я уже во второй раз был ограничен в ознакомлении только 14 страницами тома 11-го. Других документов предоставлено не было", - написал Ю.ЛУЦЕНКО.

Экс-министр также обратил внимание В.ПШОНКИ на то, что в нарушение требований Закона "Об информации" он не получил ответа генерального прокурора на два предыдущих обращения.